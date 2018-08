Lyon : il tente de se suicider, sa mère fait un arrêt cardiaque

Les pompiers ont réussi à réanimer deux personnes ce dimanche soir. Un homme de 40 ans qui avait essayé de se suicider et sa mère victime d’un arrêt cardiaque au même moment.

Ce dimanche soir vers 20h dans le quartier du Grand Trou dans le 8e arrondissement de Lyon, un homme de 40 ans a tenté de se suicider en s'enfermant dans sa cave et en faisant brûler du charbon, rapporte Le Progrès. Contactés, les pompiers sont arrivés sur place et ont découvert la victime inconsciente dans un état urgent. Ils ont réussi à le réanimer quand sa mère âgée de 80 ans est arrivée sur place et est tombée dans les escaliers, victime d'un arrêt cardiaque, explique le quotidien. Les pompiers sont intervenus et ont réussi à la réanimer elle aussi. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital.