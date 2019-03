Lyon : il tente d'échapper à un vol et fait une chute de 7 mètres

Selon nos confrères de Lyon Mag, une personne se trouverait entre la vie et la mort après avoir tenté d'échapper à un vol près de la Part-Dieu.

Tout serait parti d’une tentative de vol de téléphone portable. Alors que deux groupes occupaient le parvis de la tour Oxygène à la Part-Dieu jeudi soir, une rixe aurait éclaté lorsqu’un individu armé d’un couteau aurait tenté de voler le téléphone d’un autre jeune. Ce dernier, ivre, prend la fuite poursuivi par plusieurs individus menaçants, et tente de s’échapper en sautant sur la rue Bonnel. Il perd l’équilibre et tombe 7 mètres plus bas. Le jeune homme est hospitalisé, et son état est critique. La police a été saisie.