Lyon : il sera interdit de manifester samedi et dimanche dans 3 périmètres

La mobilisation contre la réforme des retraites va continuer ce week-end à Lyon. La Préfecture a déjà pris un arrêté pour interdire toute manifestation dans certains secteurs de Lyon samedi et dimanche.

Noël approche et nombre de Lyonnais comptent faire les courses de fin d'années ce week-end. En parallèle, de nouvelles mobilisations contre la réforme des retraites sont prévues ce week-end à Lyon.

Ainsi, la Préfecture a d'ores et déjà pris un arrêté pour interdire toute manifestations dans certains secteurs de Lyon samedi et dimanche. Notamment dans les zones les plus commerçantes de la ville.

Les zones commerciales de la Presqu'île, Confluence et la Part-Dieu "protégées"

"Depuis plusieurs mois, des manifestations revendicatives se déroulent dans le centre-ville de Lyon ainsi qu’aux abords de certains pôles de commerce et de loisirs. Ces manifestations ont régulièrement fait l’objet de scènes de violences, notamment du fait d’individus violents qui s’en prennent aux forces de l’ordre par des jets de projectiles et dégradent des biens publics et des commerces", explique la Préfecture.

Ainsi, trois périmètres seront interdits aux manifestations, en gros la Presqu'île, la zone commerciale de Confluence et celle de la Part-Dieu.

- Périmètre 1 dit "Presqu’Île" : la rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, la rue d’Algérie, le quai Saint Vincent, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la rue Victor Hugo, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin. Les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Tilsitt, Gailleton, Jules Courmont, Jean Moulin sont exclus de ce périmètre.

- Périmètre 2 dit "Part-Dieu" : délimité par l’angle de la rue Garibaldi et du cours Lafayette, rue Garibaldi, rue du Docteur Bouchut, rue du Lac, rue Desaix, boulevard Marius Vivier-Merle, avenue Georges Pompidou, rue de la Villette et cours Lafayette. La rue Garibaldi est exclue de ce périmètre.

- Périmètre 3 dit "Confluence" : délimité par le quai Rambaud, la rue Montrochet, le cours Charlemagne et le cours Bayard. Le cours Charlemagne est exclu de ce périmètre.