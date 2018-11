Lyon : il prend des auto-stoppeurs qui l'agressent et brûlent sa voiture

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme prend trois auto-stoppeurs à Vénissieux à côté de Lyon. Deux de ces individus l'ont frappé et ont volé sa voiture.

Samedi vers minuit à Vénissieux à côté de Lyon, un automobiliste prend trois auto-stoppeurs dans sa voiture selon la police. Durant le trajet, ils le frappent au visage et sur le corps. Ils vont l'obliger à quitter son véhicule qu'ils volent ensuite. La voiture sera incendiée plus loin. Deux individus sont rapidement interpellés par la police, un mineur de 17 ans (deux antécédents judiciaires) et un jeune adulte de 22 ans (4 antécédents judiciaires). Ils ont été reconnus par la victime, mais ont nié les faits. Écroués, ils seront présentés au parquet ce 18 novembre.