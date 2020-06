Lyon : il pousse violemment une octogénaire pour voler son sac

La vieille dame âgée de 86 ans a été gravement blessée lors de cette agression à Sainte-Foy-Lès-Lyon le 21 mai dernier.

Le 21 mai dernier vers 15h, une habitante de Sainte-Foy-Lès-Lyon âgée de 86 ans était violemment agressée rue Arnoud. Son où ses agresseurs l'ont poussé dans le dos. La victime chutait alors face contre terre sur la chaussée. Son ou ses agresseurs parvenaient à lui arracher son sac à main avant de prendre la fuite. Gravement blessée (30 jours d’ITT) l'octogénaire était hospitalisée. L’enquête était confiée à la Sûreté départementale.

En regardant les images de vidéosurveillance et en suivant les retraits et achats faits avec la carte bancaire de la victime, les enquêteurs identifiaient deux habitants de Lyon 5e âgés de 18 ans. Interpellés, l’un d’eux reconnaissait avoir utilisé la CB volée à la victime sans en connaître l’origine, le second expliquait qu’il était l’unique agresseur de la victime et reconnaissait l’utilisation frauduleuse de la CB également. Un rapprochement avait également été effectué avec un autre vol aggravé commis le 23 mai au préjudice d’un jeune homme de 18 ans qu’il a également reconnu. Le premier suspect a été libéré tandis que le second a été présenté au parquet ce samedi 27 juin. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné et écroué.