Lyon : il percute violemment une vieille dame et son chien avec son scooter

Une vieille dame et son chien ont été violemment percutés par un homme en scooter ce samedi 21 novembre à Décines-Charpieu, près de Lyon. La victime se trouve dans un état grave.

Une femme de 71 ans a été grièvement blessée dans un accident de la route ce samedi 21 novembre en fin d'après-midi. Les faits se sont déroulés vers 17h30 à Décines-Charpieu, à l'est de Lyon, au niveau de l'avenue Jean Jaurès, précise Le Progrès. La vieille dame promenait son chien et s'apprêtait à emprunter un passage piéton quand un scooter a déboulé. Le chauffard a percuté le chien et bousculé la septuagénaire dont le crâne a violemment heurté le bitume. Elle a été emmenée en urgence à l'hôpital et se trouve dans un état grave. Le chien, lui, n'est que légèrement blessé.

Le conducteur du scooter, légèrement blessé également, a été placé en garde-à-vue. Pour l'instant, aucun stupéfiant ni alcool n'a été retrouvé dans les prélèvements effectués.