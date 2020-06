Lyon : il percute un policier, un ado se rend à la police un mois après

Un conducteur de scooter a pris la fuite à Lyon après avoir percuté un policier.

Ce 21 mai vers 1h10 : un individu sur un scooter de grosse cylindrée grille un feu rouge dans le 3e arrondissement de Lyon, avenue Félix Faure. Les motards de la Formation Motocycliste Urbaine Départementale de la DDSP du Rhône lui demandent de s'arrêter, mais il refuse d'obéir aux injonctions des policiers, continuant sa route. L'individu percute alors un fonctionnaire avec son scooter, ce qui entraîne la chute du policier de sa moto (il a reçu trois jours d'ITT), puis il prend la fuite à pieds. Une enquête avait été ouverte, la personne n'ayant pas été retrouvée.

Ce 25 juin, vers 9h30, un habitant du 3e arrondissement s'est présenté spontanément au commissariat, indiquant qu'il était le conducteur du scooter et qu'un ami lui l'avait prêté. Agé de 15 ans et déjà connu pour trois antécédents judiciaires, il a reconnu partiellement les faits lors de son audition. Il sera présenté au Parquet, devant le juge des enfants ce vendredi 26 juin, pour "violences volontaires, refus d’obtempérer et défaut de permis de conduire".