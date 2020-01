Lyon : il passe 3000 appels en 6 mois à son ex, puis l'agresse

Un homme a été arrêté à Rillieux-la-Pape pour avoir harcelé puis frappé son ex-compagne qui l'avait quitté en 2016.

Un homme de 34 ans vivant à Rillieux-la-Pape (7 faits au casier) a harcelé son ex-compagne entre août 2019 et janvier 2020 en l'appelant près de 3000 fois, soit un peu plus de 15 appels par jour. Il ne supportait pas qu’elle refasse sa vie après leur rupture en 2016. Il l’avait menacée de mort plusieurs fois lors de ces appels et il lui arrivait aussi de la suivre. Le 1er janvier dernier, il l’avait frappé lui occasionnant 10 jours d’ITT. Placé en garde à vue, il n’a reconnu que le harcèlement téléphonique. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour “appels téléphoniques malveillants, menaces de mort réitérées, harcèlement et violences volontaires aggravées”.