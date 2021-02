Lyon : il menace de décapiter une prostituée et de “calibrer” un policier entre les deux yeux

Le suspect a été arrêté en flagrant délit a été condamné à douze mois de prison, dont quatre avec sursis, et écroué.

Ce dimanche 21 février, rue de Gerland dans le 7e arrondissement, deux jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans ont été pris en flagrant délit de dégradation du fourgon de trois prostituées. Une de ces dernières a par ailleurs été agressée (1 jour d'ITT). L'un des suspects avait par ailleurs menacé de “couper la tête aux tapins” et de “calibrer entre ses deux yeux un policier”. En garde à vue, il a reconnu les dégradations mais assuré ne pas se souvenir des violences et des menaces. Il a été présenté au parquet mardi puis jugé en comparution immédiate ou il a été condamné à une peine de 12 mois de prison, dont 4 avec sursis, avant d'être écroué. Le second suspect a été laissé libre avec un rappel à la loi.