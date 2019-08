Lyon : il garde les clés de la banque et tente de voler de l'argent

Près de Lyon, un ouvrier, qui avait effectué des travaux dans une banque, a conservé les clés du sas convoyeur. Il a été arrêté alors qu'il tentait de forcer un distributeur avec un complice.

Deux hommes de 44 et 48 ans ont été interpellés ce samedi 17 août à Villeurbanne, alors qu'ils étaient en train de forcer le distributeur de billets d'une banque avenue Condorcet. Déjà connus pour 42 et 10 antécédents judiciaires, ils ont été arrêtés à deux heures du matin en flagrant délit. Les hommes étaient en possession des deux clés des portes blindées de la banque, ainsi que d'outils. Ils ont reconnu être entrés dans l'établissement grâce à ces clés permettant d'entrer par le sas convoyeur. L'un d'eux avait effectué des travaux dans la banque quelques jours plus tôt, conservant les clés. Présentés au parquet dimanche, ils ont été jugés en comparution immédiate et incarcérés.