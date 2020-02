Lyon : il frappe son ex et la menace avec un couteau de cuisine

Un homme de 50 ans a frappé son ex-amie de 48 ans à Lyon dans la nuit de lundi à mardi. Il s'est rendu au domicile de son ex, la trouvant en présence d'un autre homme. Il a aussi menacé son ex avec un couteau de cuisine.

Un homme de 50 ans a frappé son ex-amie de 48 ans à Lyon dans la nuit de lundi à mardi dans le 5e arrondissement de Lyon.

Manifestement ivre, il s'est rendu au domicile de son ex. Là, il trouve son ex en présence d'un autre homme. Il extrait de force de l'appartement l'autre homme avant de s'en prendre à son ex. Il frappe son ex avant de menacer la victime avec un couteau de cuisine.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été écroué mercredi en attente de sa comparution immédiate.