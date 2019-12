Lyon : il frappe et mord son épouse, la voisine appelle la police

Un homme de 23 ans vient d'être arrêté. Il frappait régulièrement son épouse et venait de la mordre.

Dimanche 15 décembre, dans le 7e arrondissement de Lyon, la voisine d'un couple entend une dispute chez ces derniers, elle décide d'appeler la police. Arrivés sur place pour ce qui semble être un différend conjugal, ils s'entretiennent avec l'épouse qui explique qu'elle vient d'être frappée et mordue par son mari "et que ces violences sont habituelles". Elle choisit alors de déposer plainte et présente un certificat médical avec deux jours d'ITT après cette agression.

L'homme âgé de 23 a été interpellé, il a reconnu les faits. Le caractère habituel des violences a été retenu dans le cadre de la procédure. L'individu sera présenté au parquet lundi en vue d'un jugement en comparution immédiate.