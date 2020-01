Lyon : il dévalise un magasin de produits bio dans le 8e arrondissement

Un individu de 45 ans a été interpellé après avoir volé plusieurs denrées dans le sous-sol d'un magasin bio du 8e arrondissement de Lyon.

Ce dimanche 19 janvier, un voisin du commerce "La Vie Claire" dans le 8e arrondissement de Lyon alerte la police suite à ce qui pourrait être un vol par effraction. Les forces de l'ordre interviennent vers 16h50 et découvrent un homme avec un pied de biche et un panier rempli de denrées provenant du magasin.

Âgé de 45 ans et connu pour 52 antécédents judiciaires, ce sans domicile fixe était également recherché pour deux autres vols par effraction commis entre 2018 et 2019, à l'encontre d'un particulier et d'un autre commerce. La vidéo protection a permis de lier ces trois affaires dont l'auteur a reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce 21 janvier pour "vol par effraction et tentative de vol par effraction".