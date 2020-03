Lyon : il casse un doigt d'une commerçante après une altercation

Le suspect a eu une altercation avec une commerçante mardi pour un problème de stationnement à Saint-Priest.

Mardi vers 17h, avenue Jean Jaurès, un Vaudais trentenaire se stationnait devant un commerce alors que la gérante lui demandait de ne pas rester sur place. L’automobiliste a refusé et s’en est pris verbalement à son interlocutrice avant de lui dérober violemment son smartphone qu’elle utilisait pour filmer l’altercation en cours. II a aussi agressé la sœur de la victime qui filmait la scène. Le mis en cause a pris la fuite à bord de son fourgon. La victime a reçu un certificat médical prescrivant 30 jours d’ITT pour une fracture d’un doigt. Suite à sa plainte, les policiers de la brigade de sûreté urbaine ont identifié le suspect et l'ont interpellé sur son lieu de travail mercredi à Chassieu. Placé en garde à vue, l’intéressé a reconnu les faits en expliquant avoir été agressé par la victime. Il va être présenté au parquet ce jeudi