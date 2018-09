Lyon : il cambriole l'hôtel où il loge avec des fausses clés

Un mineur de 17 ans a utilisé des fausses clés pour cambrioler l'hôtel où il logeait.

Trahis par les images de vidéosurveillance, un mineur de 17 ans, et un jeune homme de 18 ans ont été interpellé hier par la police. Ils étaient soupçonnés d'avoir cambriolé l'hôtel où ils logeaient à l'aide de fausses clés. Les images de vidéosurveillance ont permis au personnel de l'établissement de les identifier. La police a découvert chez eux 350 euros, des chéquiers et des parfums volés. Le majeur a été mis hors de cause et laissé libre. Le mineur présentant dix antécédents judiciaires a reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce mardi.