Lyon : il braque une supérette, mais n'arrive pas à ouvrir le coffre

Un homme a été arrêté dimanche à Bron pour le braquage d'une supérette. Il a menacé un employé avec une arme pour ouvrir le coffre, mais celui-ci n'avait pas la clé.

Ce dimanche matin, un individu au visage masqué par un passe-montagne et un masque a profité de l’arrivée d’un employé dans une supérette de l’avenue Pierre Brosselette à Bron pour entrer dans le magasin. Il a menacé le salarié avec un couteau et une bombe lacrymogène pour se faire ouvrir le coffre. Cela s’avérait impossible, l’employé n’ayant pas la clé. La Bac a été prévenue par un riverain et est rapidement intervenue pour interpeller le suspect à sa sortie du magasin. Il était légèrement blessé lors de l’interpellation et était conduit à l’hôpital. Il a profité de l’examen médical pour tenter de s’échapper. Le suspect a de nouveau été interpellé, difficilement cette fois, puisque l'homme s’est fortement débattu. Trois policiers ont été blessés lors de l'arrestation (1, 10 et 15 jours d’ITT pour les policiers). Âgé de 33 ans, cet habitant Meyzieu (connu pour 30 faits au casier judiciaire) a reconnu les faits. Il va être présenté ce jour au parquet afin d’être jugé en comparution immédiate.