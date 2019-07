Lyon : gros bouchons en perspective ce week-end de départs en vacances

Ce week-end des 26, 27 et 28 juillet s'annonce chargé autour de Lyon pour les départs en vacances.

Dès vendredi, les routes de la région lyonnaise seront très encombrées. Bison futé conseille “d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14 h et 20 h”. Près de Lyon, il est recommandé d'éviter l'A6 entre Beaune et Lyon, de 9 h à 18 h et l'A7 entre Lyon et Orange de 12 h à 20 h.

C'est samedi que la situation sera la plus compliquée avec du rouge de prévu. Il est conseillé de quitter Lyon avant 7h du matin, d’évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5 h à 19 h et l'A7 entre Orange et Lyon, de 8 h à 18 h. Enfin, dimanche la journée sera classée orange. Bison futé recommande d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens, de 9 h à 19 h et d'éviter l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 9 h à 18 h.