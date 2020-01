Lyon : grève, un trafic normal des TGV entre Paris et Lyon dès lundi ?

La SNCF s’attend à une forte amélioration du trafic des TGV dès lundi en France. Et ce un mois pile après le début de la grève.

La mouvement social contre la réforme des retraites s’étend désormais depuis plus d’un mois. A Paris, les perturbations sont encore nombreuses, notamment dans les métros.

A Lyon, de plus en plus de TGV circulent. « Le trafic grande vitesse s'améliorera fortement dès lundi 6 janvier sur l'ensemble des destinations TGV », explique la SNCF. Ainsi, les liaisons Lyon-Paris et Lyon-Marseille seront quasi-normales dès lundi.

Des perturbations encore nombreuses pour les TER

Du côté des TER, en revanche, les perturbations devraient rester conséquentes. Ce dimanche, seulement 1 TER sur 4 circule. Le plan de transport est renforcé par la commande de 347 autocars.

La semaine s’annonce décisive pour le mouvement. Des négociations entre gouvernement et syndicats sont prévues dès mardi. Certains syndicats ont d’ores et déjà appelé à des journées d’action jeudi 9 et samedi 11 janvier.