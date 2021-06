Lyon : Grève reconduite à la cité scolaire de Tarare, rassemblement devant le rectorat

Les équipes de la vie scolaire de Tarare se rassembleront devant le rectorat de l'académie de Lyon le jeudi 3 juin à 10h30, pour demander la non-suppression d’un poste de CPE à la rentrée 2021.

Quelques jours seulement après la fin d'une grève inédite de plus de 3 semaines dénonçant la décision du rectorat de supprimer un poste de CPE, la cité scolaire a décidé de reconduire son action de grève. Une mobilisation de l’ensemble des personnels à partir du 11 mai dernier avait permis de sensibiliser parents, élèves et élus locaux. Ainsi convaincus des conséquences négatives de la décision rectorale sur l’accueil des élèves et le travail de la communauté éducative, Monsieur Bruno Peylachon, maire de Tarare, Madame Nathalie Serre, députée de la 8ème circonscription du Rhône et Monsieur Laurent Wauquiez, président de la région AURA, sont chacun, intervenus auprès du recteur pour obtenir le maintien du poste de CPE. "Je m'en occupe" avait répondu le président de Région aux grévistes lors de cette journée du 11 mai. En vain.

Les équipes ont alors pris la décision d'organiser de nouveau une grève ce jeudi 3 juin au matin, avec un rassemblement et une demande d'audience au rectorat. Une pétition a par ailleurs été mise en ligne samedi 29 mai, et récolte déjà plus de 500 signatures. Cette dernière sera déposée au rectorat lors de la journée de mobilisation.