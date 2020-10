Lyon : grève en réanimation aux HCL ce lundi

Les personnels soignants lyonnais dénoncent le manque de moyens matériels et humains.

Un préavis de grève a été déposé par les personnels de réanimation des Hospices Civils de Lyon à partir de ce lundi 19 octobre à l'initiative de la CGT Santé. Comme nous l’écrivions ce week-end, les soignants demandent notamment plus de moyens humains et matériels. Des négociations ont eu lieu ce samedi 17 octobre avec la direction, mais n'ont pas abouti. “Nous avons espéré être entendus sur les revendications portées par les personnels de réanimation et soins critiques des HCL, contrairement à nos espoirs nous avons eu une réponse très administrative qui ne répond en rien aux revendications des personnels. [...] Le préavis de grève est maintenu à partir du lundi 19 octobre 2020”, a déclaré Pia Boizet, responsable CGT des HCL.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le nombre de malades du Covid-19 accueillis dans les hôpitaux de la région a explosé depuis 10 jours. Les patients en réanimation ont eu progressé de près de 59 % sur la même période. Actuellement, 671 lits de réanimation sont ouverts dans la région contre 559 habituellement avec une possibilité d'ouvrir jusqu’à 1 300 lits en cas de déprogrammation complète des activités au profit de la Covid-19. Par ailleurs depuis ce lundi 19 la “Loire”, du “Rhône-nord Isère” et du secteur “Alpes Dauphiné”, de procéder à la déprogrammation de toutes les activités opératoires et interventionnelles non urgentes et sans préjudice de perte de chance avérée à court terme pour les patients".