Coronavirus à Lyon : les courbes explosent dans la région (graphique)

Le nombre d'hospitalisations a progressé de 84,4 % en 10 jours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes selon le dernier bilan de Santé Publique France.

Depuis dix jours maintenant, les courbes de la pression hospitalière explosent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce week-end, 236 nouveaux patients Covid-19 ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région. Après avoir progressé de façon plutôt progressive depuis le 1er septembre, la hausse est désormais très importante depuis 10 jours et rappelle celle de la première vague. Le 9 octobre dernier, 1046 malades étaient pris en charge. Ils sont 1929 malades aujourd'hui selon le rapport de ce dimanche 18 octobre (+84,4 %).

Le nombre de malades en réanimation progresse lui aussi, mais moins fortement en passant de 182 à 289 sur la même période (+58.8 %). Pour rappel, au plus fort de l'épidémie le 13 avril dernier, 3055 malades de la Covid-19 étaient hospitalisés dont 783 en réanimation.

Enfin, 2151 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie dans la région. 140 victimes de plus ont été dénombrées depuis 10 jours. Entre le 1er juillet et le 31 août, 42 personnes avaient perdu la vie à cause de ce virus.