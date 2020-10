Lyon : Gregory Doucet apporte son soutien aux victimes de menaces

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a condamné les tags découverts sur les murs de l'école Philibert-Delorme. Ces derniers menacent le maire du 8e ainsi que les professeurs et les élèves de décapitation.

Ce matin, des tags ont été découverts sur les murs d'une école du 8e arrondissement de Lyon. Le maire, Olivier Berzane, les professeurs et les élèves ont été menacés de décapitation. Cet acte abject rappelle celui de Bron quelques jours plus tôt.

Dans un communiqué de presse, le cabinet de Gregory Doucet apporte son "soutien inconditionnel [...] au Maire du 8ème arrondissement ". Avant d'ajouter "l’école doit rester un sanctuaire, un lieu d’émancipation et d’apaisement."

"Grégory Doucet apporte d’abord un soutien sans faille aux familles des enfants, aux personnels, aux enseignants, parce que c’est une école qui a été prise pour cible. Tout doit être mis en oeuvre pour épargner les lieux éducatifs et celles et ceux qui les font vivre. L’école doit rester ce sanctuaire, ce lieu d’apprentissage collectif, constructif de l’altérité et du vivre ensemble. Plus que jamais la République a besoin d’un lieu apaisé de transmission de connaissances et d’accueil" , poursuit le message.

Une enquête de la police est en cours pour retrouver les auteurs des tags. Pour conclure ce message le cabinet de Gregory Doucet insiste sur le fait que "les élu.es ne doivent pas craindre pour leur vie du fait de leur fonction."