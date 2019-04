Lyon : fuite de gaz dans le 2e arrondissement

Une fuite de gaz a été détectée ce mardi après-midi, cours Suchet, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un périmètre de sécurité est en place. Des lignes de bus sont déviées.

La Ligne S1 est déviée et limitée pour au moins une heure. La ligne S1 circule uniquement de Gare Saint-Paul à Perrache. Les arrêts de Claudius Collonge à Confluence Rambaud ne sont plus desservis dans les deux sens. L'arrêt Verdun Rambaud n'est plus desservi non plus. La ligne L63 est également perturbée.