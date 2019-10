Lyon : frein à main non serré, ligne de train perturbée

La ligne de train entre Lyon et Grenoble a été lourdement perturbée, mardi et mercredi, à cause d'un automobiliste qui aurait oublié de serrer son frein à main.

Mardi 8 octobre, nous rapportions que la ligne de TER entre Lyon et Grenoble était lourdement perturbée suite à un véhicule "sur les voies" (lire ici). On en sait désormais plus sur cet incident qui a impacté les déplacements de nombreux voyageurs durant deux jours.

Vers Châbons, en Isère, le propriétaire d'un véhicule aurait oublié de serrer le frein de son "pick-up" qui s'est mis à dévaler une pente. Le véhicule aurait alors traversé les voies, les détériorant au passage, avant de terminer dans un pré de l'autre côté. Personne n'a été blessé lors de cet incident. Des travaux ont dû être lancés en urgence pour permettre un rapide retour à la normale dès le lendemain matin.