Lyon : des trains supprimés à cause d'une voiture sur les voies

La présence d'une voiture sur des voies a entraîné la suppression de plusieurs trains entre Lyon et Grenoble. La ligne vers Valence est aussi perturbée.

Cet après-midi, des trains de la ligne entre Lyon et Grenoble via Saint-André-le-Gaz ont été supprimés. En cause selon la SNCF, la présence d'une voiture sur les voies. Le trafic est en train de reprendre progressivement. Des retards sont à prévoir jusqu'à 18h30.

En plus de ces suppressions, les retards persistent sur la ligne entre Lyon et Valence à cause d'un problème de signalisation.