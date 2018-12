Lyon Fête des lumières : où la circulation sera-t-elle interdite ?

Comme chaque année, un périmètre de sécurité sera mis en place à Lyon pour la Fête des lumières. La circulation automobile, les deux roues motorisés et les vélos seront interdits à l'intérieur.

Lyon se prépare à passer à l'heure de la Fête des lumières, les 6, 7, 8 et 9 décembre (voir le programme ici). Comme chaque année, un périmètre de sécurité sera mis en place avec des entrées et des sorties contrôlées. La circulation automobile, deux roues et vélo sera interdite dans une large zone en Presqu'ile, dans le Vieux Lyon et aux abords du Parc de la Tête d'or (voir la carte ci-dessous).

Ces interdictions seront valables :

jeudi 6 et dimanche 9 décembre : de 18h à minuit

vendredi 7 et samedi 8 décembre : de 19h à 1h le lendemain

La circulation sera également interdite sur le Pont Morand, l'Avenue de Grande-Bretagne, au nord de la rue Commandant Faurax, Boulevard des Belges, à l'Ouest de la rue Duguesclin.

Par ailleurs, à partir de 17h30, tous les parkings dans le périmètre de sécurité seront fermés. Le stationnement en surface sera également interdit dans les rues signalées sur le périmètre de 11h à 1h du matin.

Les visiteurs sont invités à prendre les transports en commun. Malgré la grève, Keolis promet un service normal (lire ici).