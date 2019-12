Lyon : fête annulée pour la place des Terreaux rénovée à cause du vent

La place des Terreaux rénovée devait être présentée aux Lyonnais ce 20 décembre lors d'un événement spécial. La tempête Elsa a eu raison des festivités.

Cela devait être une fête pour marquer le retour de la place des Terreaux sans travaux et rénovée. A cause de la tempête Elsa et des vents violents, l'événement est annulé. Un spectacle du collectif Pockemon crew, suivi d'un buffet apéritif géant n'auront pas lieu.

La célèbre place a été rénovée, toujours sous la direction de l'architecte Christian Drevet et l’artiste Daniel Buren, pour un montant de quatre millions d'euros. 44 nouveaux cubes Buren ont été installés, avec cette fois-ci seulement 15 fontaines (contre 68 auparavant).

Néanmoins, de nombreuses critiques se font de plus en plus fortes sur une place qui reste toujours aussi minérale, sans le moindre petit bout de verdure. Si prochaine fête il y a pour les Terreaux, il vaudra mieux éviter un mois de juillet caniculaire !