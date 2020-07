Lyon : femme tuée et traînée par un conducteur, deux suspects présentés au parquet

Pour le moment, deux hommes ont été présentés au parquet ce lundi pour “violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non assistance à personne en danger” dans cette affaire.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le conducteur d'une berline a tué une jeune femme agée de 23 ans en la renversant rue de l'Antiquaille à Lyon. Trois individus entre une vingtaine et une trentaine d'années, liés à cette affaire, se sont rendus à la police ce dimanche. D'après Le Progrès, deux d'entre eux ont été présentés ce lundi devant le parquet de Lyon pour “violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non assistance à personne en danger”.

Selon les premières informations, la jeune femme sortait son chien quand le conducteur a percuté l’animal. Il aurait ensuite renversé la victime qui souhaitait attendre l’arrivée des policiers.