Lyon : femme retrouvée dans le Rhône, “mort violente” selon l'autopsie

La victime avait été retrouvée ce mercredi dans le Rhône pieds et poings liés et un sac plastique sur la tête.

Le corps d'une femme a été découvert dans le Rhône pieds et poings liés et un sac en plastique sur le visage ce mercredi dans le sud du 7e arrondissement. Selon France 3 région Auvergne-Rhône-Alpes, l'autopsie réalisée ce jeudi a confirmé la mort violente “avec intervention d'un tiers”. Cependant, la victime n'a pas pu être identifiée. L’enquête est toujours en cours pour déterminer les conditions dans lesquelles cet événement est survenu et pour retrouver l'identité de cette femme.