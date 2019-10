Lyon : le corps de la femme repêchée était pieds et poings liés

La victime retrouvée ce mercredi dans le Rhône avait aussi un sac plastique sur le visage.

Le corps d'une femme a été découvert dans le Rhône ce mercredi dans le sud du 7e arrondissement. Selon le journal Le Progrès, il pourrait s'agir d'un meurtre, la victime ayant été retrouvée pieds et poings attachés et un sac plastique sur la tête. Le corps a été aperçu un peu plus haut dans le Rhône. Les pompiers et policiers sont rapidement intervenus, mais la femme était déjà décédée. Selon le quotidien, une autopsie va être réalisée ce jeudi pour déterminer l’identité de la victime.