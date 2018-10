Lyon : et voilà les vols et arnaques aux trottinettes !

Les trottinettes électriques sont à la mode à Lyon, y compris pour les voleurs et les arnaqueurs.

Certains ont décidé de surfer sur la mode des trottinettes électriques à Lyon, avec de mauvaises intentions derrière la tête. Ainsi, selon une source policière, les vols à l'arraché à l'aide de trottinettes commencent à se multiplier, "Avant, il pouvait utiliser des vélos, maintenant ils n'hésitent pas à prendre des trottinettes électriques pour fendre la foule et prendre téléphone ou sac avant de fuir à toute vitesse". Selon cette source, "il est important de faire attention à ses affaires dans des lieux dédiés aux piétons comme la rue de la République ou sur les quais du Rhône et de Saône. Ils roulent parfois à plus de 25 km/h et les victimes n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe alors qu'ils sont déjà loin".

Des escroqueries sur Internet

En parallèle, des escrocs profitent de la mode des trottinettes électriques pour soutirer de l'argent à ceux qui veulent en acheter une. Deux méthodes sont principalement utilisées : la classique avec des petites annonces postées en ligne sur des sites. Les escrocs demandent alors un mandat cash qu'ils retirent sans jamais envoyer le moindre deux roues. L'autre méthode, repérée par nos confrères de Numerama, repose sur des publicités affichées sur des sites comme Facebook ou Instagram. Ces dernières proposent d'acheter une trottinette Xiaomi pour 131 euros, un modèle particulièrement populaire vendu autour de 300 / 400 euros en temps normal. Les internautes arrivent alors sur une page leur demandant leurs coordonnées et numéro de carte bleue, et ne reçoivent jamais le moindre produit alors qu'ils seront débités. Selon Numerama, ces faux sites disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus et tentent régulièrement de surfer sur les modes pour voler de l'argent aux Internautes. Par ailleurs, un prix élevé n'a pas forcément gage de sécurité. Dès lors, ceux qui veulent s'acheter une trottinette sans risque peuvent toujours se tourner vers les boutiques officielles.