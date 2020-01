Lyon et Givors : des interdictions de manifester pour ce samedi 11 janvier

Pour ce premier samedi des soldes d'hiver, la foule devrait être au rendez-vous dans le centre de Lyon. La préfecture va mettre en place plusieurs périmètres d'interdiction de manifestation.

Ce samedi 11 janvier est une nouvelle fois marqué par la mise en place de périmètres d’interdiction de manifestation à Lyon, mais aussi Givors, par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Trois périmètres sont ainsi établis à Lyon : sur la presqu'île, le quartier de La Part-Dieu et celui de Confluence (voir les détails ci-dessous) où il sera interdit de manifester à l'intérieur de 8h à 22h. Un autre est mis en place à Givors à proximité du centre commercial, de 8h à 20h.

Ainsi, les périmètres sont les suivants selon la préfecture :

Périmètre 1 dit « Presqu’Île » de 08h00 à 22h00 : la rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, la rue d’Algérie, le quai Saint Vincent, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la rue Victor Hugo, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin.

Les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Tilsitt, Gailleton, Jules Courmont, Jean Moulin, la place Bellecour et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre.

Périmètre 2 dit « Part-Dieu » de 08h00 à 22h00 : délimité par l’angle de la rue Garibaldi et du cours Lafayette, rue Garibaldi, rue du Docteur Bouchut, rue du Lac, rue Desaix, boulevard Marius Vivier-Merle, avenue Georges Pompidou, rue de la Villette et cours Lafayette.

La rue Garibaldi est exclue de ce périmètre.

Périmètre 3 dit « Confluence » de 08h00 à 22h00 : délimité par le quai Rambaud, la rue Montrochet, le cours Charlemagne et le cours Bayard.

Le cours Charlemagne est exclu de ce périmètre.

Périmètre 4 dit « Givors » de 08h00 à 20h00 : délimité par la route Rive de Gier du numéro 1 à l’intersection avec le chemin de St Martin de Cornas, échangeur et rond-points de Givors ouest-10, rue de la Démocratie, rue de la Paix, rue de Montrond, rue Fleury Neuvesel, rue du Moulin, rue et impasse Platière, échangeur Givors centre 9.1, rue des Tuileries, promenade Thorez, rue Victor Hugo, échangeur et rond-point Givors centre commercial 9.3 (elles-mêmes comprises dans le périmètre).