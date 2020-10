Afin d'attirer l'attention des plus jeunes face à la crise sanitaire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, souhaite faire appel à plusieurs influenceurs dont la Lyonnaise EnjoyPhoenix.

Pour sensibiliser les plus jeunes à la Covid-19 et à ses risques, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement souhaite s'entretenir avec des influenceurs. Ces derniers, très suivis sur les réseaux sociaux, seraient d'une grande importance pour diffuser un message qui semble moins écouté par les plus jeunes générations malgré une crise de plus en plus importante. Selon le JDD, à Lyon, avec ses 5 millions d'abonnés sur Instagram, EnjoyPhoenix aurait été contactée par le gouvernement

Vendredi sur Twitter, Emmanuel Macron demandait l'aide de toutes ces personnalités :