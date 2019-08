Lyon : en plein G7, des tags anti-policiers devant un poste de police du 3e

Deux gros tags anti-policiers ont été inscrits sur la façade d'un poste de police du 3e arrondissement de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Alors que le G7 se déroule de samedi à lundi à Biarritz et qu'un très important dispositif policier a été déployé, deux gros tags anti-policiers ont été inscrits sur la façade d'un poste de police du 3e arrondissement de Lyon. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi.

"ACAB" (pour "All cops are bastards", "tous les policiers sont des bâtards" et "No G7" ont été tagués sur le poste de police municipal, rue Vendôme. Une enquête est actuellement en cours.