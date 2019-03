Lyon en février : record de soleil battu et 12 jours d'alerte pollution

Ce mois de février 2019 a battu un record d'ensoleillement, avec un revers de taille, la qualité de l'air aura été particulièrement médiocre.

Avec 182,5 heures d'ensoleillement, ce mois de février 2019 bat le record de février 2008 et ses 174,2 heures. Sur les dix dernières années, février 2012 restait en tête avec 156,2 heures de soleil, là encore, une valeur pulvérisée en 2019.

La normale de saison pour le mois de février est de 101,2 heures d'ensoleillement à Lyon, selon météo France. Février 2019 est donc largement au-dessus. Ces dernières semaines, l'ensoleillement moyen était régulièrement supérieur à 9 heures par jour, sans le moindre nuage pour faire de l'ombre.

Pas de quoi se réjouir pour autant d'avoir eu autant de soleil une grande partie du mois. Les conditions anticycloniques qui ont contribué à cet ensoleillement anormal ont également entraîné plusieurs pics de pollution. Sans pluie ou vent pour les dissiper, et avec des températures faibles le matin, et très douces l'après-midi, les particules fines ont atteint de fortes concentrations. Ainsi, durant ce mois de février, la vigilance jaune a été en vigueur durant trois jours, l'orange sept et la rouge deux. Dès lors, Lyon a été placé en vigilance pollution durant 12 jours sur ce seul mois.