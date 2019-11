Lyon : en essayant de fuir son mari, elle le traîne sur plusieurs mètres

Après une scène de violences conjugales, une gemme a tenté de fuir son mari ce lundi à Vaulx-en-Velin.

Le 18 novembre, une femme de 30 ans a pris la fuite avec le véhicule du couple à Vaulx-en-Velin. Son mari, un homme de 34 ans, tentait de l’en empêcher en essayant de récupérer les clés et en montant dans le véhicule côté passager. Il était traîné par sa conjointe sur plusieurs mètres se blessant aux pieds. Le véhicule finissait par percuter un bus TCL. Placés tous les deux en garde à vue dans la journée, la femme expliquait s’être enfuie de chez elle après que son conjoint l’a menacée de mort et frappée au visage. Elle a déposé plainte et reçu 3 jours d'ITT. Son mari (28 jours d’ITT), bien connu des services de police (42 faits sur son casier judiciaire) a nié les faits de violences expliquant avoir voulu enlever les clefs du véhicule pour qu’elle ne s’en aille pas. Il n’a pas déposé plainte contre elle. Ils vont tous les deux être présentés au parquet ce mercredi.