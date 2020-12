Lyon : en cavale depuis deux ans, il est arrêté le 8 décembre

Un cambrioleur chevronné âgé de 30 ans a été arrêté le mardi 8 décembre dernier dans le 9e arrondissement de Lyon après deux ans de cavale.

Le mardi 8 décembre dernier, la Sûreté départementale a arrêté un homme âgé de 30 ans, très défavorablement connu des services de police, qui était en cavale et recherché pour une série de 16 vols par effraction sur l’agglomération lyonnaise.

Il s'était évadé de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône depuis décembre 2018 lors d'une permission de sortir. Il est soupçonné d’avoir commis ces vols sur la période de juin 2017 à septembre 2020 dont deux avant son incarcération en juin 2017 et avril 2018 puis 14 après, à compter de mars 2019. Il improvisait divers modes opératoires par bris de vitre, enfoncement de porte ou effraction des serrures. Grâce aux traces relevées sur ses effractions, les enquêteurs déterminaient que ces méfaits étaient l’œuvre du même suspect. A chaque fois, il s’agissait de commerces : bars, restaurants, hôtels, une pharmacie, un salon de coiffure, un concessionnaire auto et une station-service.

Les enquêteurs sont parvenus après des mois d’enquête et de recherche à le localiser à dans le 9e arrondissement ce 8 décembre. Ils procédaient à son interpellation avec l’assistance du G.A.O (groupe d’appui opérationnel).

Placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur les cambriolages, il reconnaissait les faits. Il faisait également l’objet de deux mandats de recherche pour des faits similaires à Béziers et Lyon (sur la commune de Irigny). Deux exécutions de peine lui étaient également opposables : l‘une du tribunal judiciaire de Lyon pour 8 mois d’emprisonnement et la seconde du Tribunal Judiciaire de Valence également pour 8 mois. Il a été présenté le 10 décembre au Parquet de Lyon et jugé en comparution immédiate pour l’évasion et a été condamné à 8 mois de prison ferme et placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé ultérieurement sur le volet de vols par effraction.