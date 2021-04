Lyon : elle remporte un million d'euros avec un jeu à gratter

Une Lyonnaise a gagné un million d'euros avec le jeu à gratter Millionnaire. Elle l'avait acheté en mars dernier dans le 3e arrondissement de Lyon.

Le 22 mars dernier, une Lyonnaise a acheté au magasin "Presse Sans Souci", situé dans le 3e arrondissement de Lyon, un ticket du jeu à gratter Millionnaire. Pour les 10 euros dépensés, cette "joueuse régulière", indique Le Progrès, a remporté un million d'euros.

Elle souhaite venir en aide aux orphelins

L'heureuse gagnante, sensible à la cause de l'enfant, a affirmé « vouloir soutenir et accompagner de jeunes orphelins pour les aider à construire leur avenir », indique la Française des Jeux.