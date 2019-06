Lyon Duchère - OL : Jean-Michel Aulas répond à Mohamed Tria

Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a guère apprécié les propos tenus par le président de Lyon Duchère, Mohamed Tria dans nos colonnes.

Jean-Michel Aulas a lu avec attention l'interview que nous a accordée le président de Lyon Duchère* Mohamed Tria (lire ici). Et comme on pouvait s'y attendre, le président de l'OL n'a pas apprécié la teneur des propos du responsable du club de football amateur. "J'ai été un peu surpris et un peu déçu par les déclarations de Mohamed, indique Jean-Michel Aulas. Je vais lui répondre amicalement par votre intermédiaire comme il m'interpelle depuis six mois, toutes les semaines, dans les médias de Lyon et que je n'ai jamais répondu. Il est venu, il y a un mois, me demander qu'on passe un accord en lui mettant à disposition un certain nombre de nos meilleurs garçons issus de la formation. Aujourd'hui, les structures du football français au niveau de la 2e division ne permettent pas d'avoir une sorte de club filiale, ce qui est dommage. En tout cas, je lui avais dit qu'on était prêt à faire un accord extrêmement important ; de mise à disposition de joueurs, d'aides en tout genre pour l'aider à structurer son club."

"Un manque de cohérence"

Et de poursuivre : "Lyon Duchère a la plus grosse subvention de la part de la municipalité parce qu'il est, me semble-t-il, dans un modèle associatif et car il est implanté dans un quartier qui est cher au maire de Lyon. Maintenant, je lis dans votre magazine que les ambitions sont toutes autres, qu'elles sont de monter en Ligue 1 à courte échéance… Je ne sais pas comment on peut dire des choses pareilles surtout lorqu'on est venu, quelques semaines plus tôt, nous demander un accord sur le plan de la formation… Il y a un manque cohérence."

"Cela me paraît compliqué"

Jean-Michel Aulas se dit également étonné de voir Lyon Duchère déménager à Vénissieux. "On évoque l'ancien Matmut Stadium. A ce sujet, j'ai vu que la collectivité avait racheté les équipements de Vénissieux qui avaient été développés par le Lou Rugby qui lui-même a obtenu quelques avantages en s’installant à Gerland. Tout ceci me paraît un peu compliqué." Et de conclure : "S'il lit mes déclarations, je lui conseille de m’appeler pour qu'on puisse déjeuner ensemble."

*Désormais, le Sporting club de Lyon