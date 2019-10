Lyon : distribution du Petit Paumé annulée pour "raisons de sécurité"

Après les multiples polémiques sur le contenu de certaines critiques, il n'y aura plus de grandes distributions du Petit Paumé édition 2020 dans la métropole de Lyon. Un des événements vient d'être annulé pour des "raisons de sécurité".

Le lancement place Bellecour le 12 octobre sera sans doute la seule grande distribution du Petit Paumé édition 2020. Le guide lyonnais avait déclenché la polémique avec la publication de plusieurs critiques suscitant de vives réactions (lire ici). On pouvait ainsi lire "Alors que je fuis une bande de rebeus place Guillotière, je m’engouffre, un peu par hasard à ho36. Bonne pioche ! Des jeunes blancs qui travaillent sur leurs ordis, tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse". Sur sur le restaurant de Grégory Cuilleron, les étudiants de l'EM Lyon avaient écrit : "Comme quoi on peut être manchot sans avoir à faire la manche dans le métro". En 2018, une fausse citation d'un tueur de masse avait entraîné une polémique, mais rien de comparable face à la tempête qu'a déclenché le dernier Petit Paumé. Le Sytral avait choisi de suspendre la campagne de communication du guide sur son réseau, Villeurbanne avait interdit la distribution qui devait avoir lieu sur son territoire le 26 octobre, tandis que le directeur de l'EM Lyon, Tawhid Chtioui, avait demandé à ce que tous les exemplaires soient retirés des présentoirs dans l'école.

Une nouvelle annulation

Il ne restait donc plus qu'une grande distribution de programmée : celle du 16 novembre à la Croix-Rousse. Le 15 octobre, David Kimelfeld, maire du 4e arrondissement, avait adressé un courrier à la ville de Lyon demandant l'annulation de cette distribution. Aucun retour ne lui a été fait pour l'instant par la mairie centrale. Cependant, selon nos informations, l'association du Petit Paumé a choisi d'elle-même d'annuler cet événement "pour des raisons de sécurité". Fin de partie pour l'édition 2020 dont les exemplaires pourraient désormais terminer au pilon faute d'événement pour les écouler. La question de l'édition 2021 se pose désormais avec certains partenaires et clients qui menacent toujours de ne pas continuer l'aventure avec le guide suite aux polémiques. Le Petit Paumé pourra-t-il repartir sur de nouvelles bases ? C'est bien toute la question.