Lyon : disparition inquiétante d'une jeune femme de 30 ans

Une jeune femme âgée de 30 ans est portée disparue, elle est susceptible de se rendre à Lyon 7e, selon la police, qui lance un appel à témoins pour la retrouver.

Cathy Fatoux N'Diaye est portée disparue depuis le 9 juin 2022. La jeune femme est âgée de 30 ans et serait susceptible de se rendre à Lyon 7e. Signalée par la police comme disparition inquiétante d'une personne majeure, on ignore dans quel contexte la jeune femme a été aperçue pour la dernière fois. Les services de police ont lancé un appel à témoins pour tenter de la retrouver au plus vite.

La jeune femme a les cheveux noirs et mesure 1,76 mètres, elle est décrite comme très mince par les services de police et aurait les dents du haut cassées. La tenue vestimentaire qu'elle porte est inconnue.

📢 [#AppelàTémoins]

Âgée de 30 ans, Cathy Fatoux N'DIAYE est portée disparue depuis le 09/06/2022.

Elle est susceptible de se rendre à #Lyon 7ème.

Si vous avez des informations utiles, veuillez contacter nos enquêteurs :

☎️04 87 62 90 00 ou le 17

Merci pour vos RT 🔃 pic.twitter.com/ywyGukeKqT — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) June 17, 2022

La police demande à la population de contacter le 0487629000 ou le 17 pour transmettre toute information utile qui permettrait de retrouver la jeune femme.