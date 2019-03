Lyon : deux fuites de gaz entraînent des perturbations pour les bus TCL

C'est la loi des séries ce mercredi matin à Lyon. Deux fuites de gaz ont perturbé le réseau bus TCL, ainsi que la circulation automobile.

Les jours se suivent et se ressemblent à Lyon. Mardi, une fuite de gaz a été repérée sur un chantier dans le 7e arrondissement, entraînant la mise en place d'un périmètre de sécurité. Ce mercredi matin, vers 9 heures, rue Bergeon dans le 9e arrondissement de Lyon une canalisation de gaz a été endommagée lors de travaux. Les pompiers ont dû intervenir sur le secteur qui a été fermé.

Toujours ce mercredi matin, rue Coste à Caluire, des travaux de forage ont abîmé un tuyau de gaz, entraînant une intervention plus complexe pour les pompiers puisque la canalisation est enterrée.

Là encore, un périmètre de sécurité a été mis en place et plusieurs bus voient leur trajet modifié. L'arrêt Cuire n'est plus desservi par le C1, le C13 ne s'arrête plus à hôpital Croix-Rousse dans les 2 sens, à l'arrêt Mailly en direction de Montessuy et Cuire en direction de l'hôtel de Ville Louis Pradel. De même, la ligne L33 ne dessert plus les arrêts de place des tapis à dépôt de Cuire dans les deux sens.