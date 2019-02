Lyon : deux disparitions inquiétantes au lycée La Favorite

Les deux lycéennes âgées de 16 et 18 ans ont disparu depuis lundi midi du lycée La Favorite situé à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Carla et Laure, deux jeunes filles âgées de 16 et 18 ans scolarisées au lycée La Favorite situé à Sainte-Foy-lès-Lyon ont disparu depuis lundi. Après avoir été en cours le matin, elles ne se sont pas rendues en cours l'après-midi. Les enquêteurs les recherchent depuis le début de semaine et ont publié un appel à témoin ce vendredi pour recueillir plus d'informations. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Lyon 7e au 04 72 71 57 30 ou au 04 78 78 40 40.

[#AppelàTémoins] A #Lyon disparition inquiétante de Laure GORAND, 16 ans.

☎ 04 72 71 57 30 (semaine)

☎ 04 78 78 40 40 (soirs et week-ends)