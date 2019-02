Lyon : des zombies à l’after work

Un after work morbide, aura lieu à l’Esplanade de la grande côte dans le premier arrondissement le 25 avril à 19h. Au menu des zombies couvert de sangs, iront errer dans les rues de Lyon. C’est dans le cadre du festival Les Intergalactiques que cet événement aura lieu.

Élément majeur de la pop culture, des zombies seront à Lyon le 25 avril à 19h pour le Zombie Walk after work. Les participants devront sortir leur costume le plus horrible, le plus sanglant, pour ressembler à ces créatures légendaires et monstrueuses que sont les zombies. Ils partiront ensuite déambuler dans les rues de Lyon en faisant semblant de s’attaquer aux passants.

Organisé par AOA prod, cet événement annoncera l’ouverture de la 8e édition du festival de science-fiction à Lyon, Les Intergalactiques qui aura donc lieu du 25 au 30 avril. Il sera possible d’y découvrir plusieurs évènements. Le même jour auront lieu des concerts en plein air et une soirée électro rétro futur à la Maison Mère.

Le 26 avril la MJC de Monplaisir le Karbone dans le 8e arrondissement accueillera la 9e édition du concours “48h plus tard”. Organisé par le festival Les Intergalactiques et Les Marathons du court-métrage. L’objectif pour les participants est de réaliser un court métrage de 5min en 48h.

Le 28 avril toujours à la MJC de Monplaisir, une brocante verra le jour afin de permettre à toutes personnes intéressées de venir vendre et acheter des objets de la culture geek.

Le reste des informations est à venir.