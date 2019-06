Lyon : des travaux cet été sur les lignes T1 et T2

Du 1er juillet au 25 août, les lignes de tramway T1 et T2 vont être fortement impactées par des travaux estivaux de rénovation.

Cet été, des travaux de maintenance et d’amélioration vont être réalisés dans les secteurs Part-Dieu, Perrache et quai Claude Bernard. “Les lignes de tramway T1 et T2 traversent quotidiennement l’agglomération lyonnaise depuis 2001. Avec le temps, les appareils de voies, les rails et les aiguillages s’usent et doivent être rénovés ou remplacés par du matériel neuf”, explique Keolys, l'exploitant du réseau.

Ainsi, du 1er juillet au 7 juillet, ka ligne de tramway T1 circulera en deux parties distinctes entre les stations I.U.T Feyssine et Charpennes Charles Hernu et entre Debourg et Liberté. Le service sera donc interrompu entre les stations Charpennes Charles Hernu et Liberté. Il est conseillé d’emprunter la ligne de métro B qui permet de rejoindre les stations Charpennes Charles Hernu, Part- Dieu Vivier Merle et Place Guichard (à proximité de Liberté).

Puis du 8 juillet au 25 août, la ligne de tramway T1 circulera uniquement entre les stations I.U.T Feyssine et Charpennes Charles Hernu. Il sera conseillé d’emprunter les lignes du secteur à savoir les métros A et B et les lignes de bus C9, C10, C22, 15, 63 et S1. Des Bus Relais sont également mis en place pour assurer la liaison entre Debourg et Perrache dans les 2 sens de circulation.

Sur la même période, la ligne de tramway T2 sera limitée à la station Centre Berthelot (Lyon 2e), qui deviendra son terminus provisoire. Un cheminement piéton sera mis en place pour la traversée du pont Gallieni qui permet de rejoindre la station Perrache.