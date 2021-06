Lyon : des transports en commun désormais gratuits pour les sorties scolaires

Plus besoin désormais de payer des tickets TCL pour les petits lyonnais en sortie scolaire.

Jusqu'alors, le budget dédié aux transports était de 2,10€ par enfant et par sorties : désormais, les transports en commun seront gratuits pour les élèves du primaire et du collège en sortie scolaire.

Bruno Bernard, président de la Métropole et du SYTRAL, soutient que cette décision s'inscrit dans une volonté de "réduire les inégalités territoriales et sociales tout en encourageant le plus grand nombre à se déplacer en transports en commun". Le but est que l'argent jusqu'ici alloué aux transports "puisse désormais être consacré à des projets éducatifs".

Pour bénéficier de ce dispositif, tout établissement situé dans le périmètre TCL -public ou privé sous contrat- peut remplir un formulaire sur le site www.tcl.fr, par téléphone ou dans une agence TCL. La demande doit être faite au moins 7 jours avant la sortie scolaire. Elèves et accompagnateurs peuvent en bénéficier. Les tickets sont valables les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 18h, et les mercredis et samedis seulement le matin de 8h à 12h.