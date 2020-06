Lyon : des pompes provisoires installées sur l'un des lacs de Miribel

L'objectif est de garantir l'approvisionnement en eau potable de l'usine de secours de La Pape durant l'été.

La Métropole de Lyon va commencer ce lundi 29 juin des travaux sur le lac des Eaux Bleues, au cœur du Grand Parc Miribel Jonage pour “garantir la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de l’usine de secours de La Pape dont le captage est situé sur ce lac”, a expliqué la collectivité. “L’usine de la Pape et sa réserve constituent un dispositif de sécurité unique utilisé exclusivement en cas de problème sur la ressource principale de Crépieu-Charmy. Elles permettent à la Métropole de Lyon de bénéficier d’une autre source de production d’eau potable d’où la nécessité qu’elle soit mobilisable en permanence”, a précisé le Grand Lyon.

Et d'ajouter : “ces travaux sont devenus nécessaires, car, depuis la fin des années 90, le lac des Eaux Bleues subit une production importante de matière organique végétale. Ce phénomène – l’eutrophisation - accéléré par le réchauffement climatique, se caractérise par la présence d’algues et d’herbiers aquatiques en période estivale. La qualité de l’eau est satisfaisante pour les usages comme la baignade. Néanmoins, l’usine de production ne peut plus utiliser la prise d’eau actuelle pour produire de l’eau potable”.

Cinq pompes vont être installées sur 3 radeaux pour acheminer l'eau située loin du bord du lac, plus adaptée, grâce à la mise en place d'une canalisation semi-flottante de 900 m de longueur sur le lac.

Ces travaux vont durer 5 semaines.L’installation restera en exploitation jusqu’en septembre avant d’être démontée fin octobre dès lors que les caractéristiques de l’eau seront à nouveau compatibles avec les capacités de traitement de l’usine de la Pape. Le coût du chantier s’élève à environ 800 000 euros. “Cette solution provisoire permettra d’assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la Métropole de Lyon dans l’attente du projet de refonte de l’usine de La Pape programmé dans le prochain mandat”, conclut la métropole.

Pour assurer la sécurité des usagers du Grand Parc, un balisage terrestre et aquatique sera installé et l’accès aux installations sera absolument interdit pour tous les usagers du lac. Des agents sur place assureront la médiation autour du site et la sécurité du public et des installations.