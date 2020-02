Lyon : des perturbations à prévoir sur les routes des Alpes ce samedi

La journée de samedi s'annonce chargée sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes vers et depuis les stations de ski.

La journée de samedi est classée orange par Bison futé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'après les prévisions, dans le sens de départs, les perturbations débuteront vers 8h entre Lyon et Chambéry. De 10h à 13h, la circulation est même classée rouge. Il faudra attendre 18h passé pour que les routes se désemplissent. Du côté des retours, dès vendredi, des perturbations sont attendues notamment en soirée entre Chambéry et Lyon. Le lendemain, samedi, Bison futé prévoit du orange de 8h à 9h et de 13h à 17h et du rouge entre 9h et 13h.

Les prévisions :

Conseils pour le vendredi 28 février

Dans le sens des retours :

évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Paris, de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A10 aux alentours de Bordeaux, de 15h à 19h ;

évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lançon-de-Provence, de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Montauban, de 17h à 20h ;

évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 15h à 20h.

Conseils pour le samedi 29 février

Dans le sens des départs,

évitez l’autoroute A40 entre Bourg-en-Bresse et Genève, de 11h à 13h ;

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 15h.

Dans le sens des retours,