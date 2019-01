Lyon : des masques contre la pollution aux vœux des élus

Jeudi soir, une trentaine de militants ont réalisé des actions lors de deux cérémonies de vœux dans la métropole de Lyon. Portant des masques blancs, ils ont voulu sensibiliser sur la question de la pollution.

Dans le 3e arrondissement de Lyon et à Saint-Genis-Laval, les cérémonies des vœux des élus ont été marquées par des actions militantes. 19 activistes d'ANV-COP21 à Lyon 3e, et 12 à Saint-Genis-Laval, vêtus de t-shirt jaunes et portant des masques blancs se sont levés durant les discours pour mener une action visuelle et non-violente.

Ils souhaitaient ainsi sensibiliser et interpeller élus et citoyens sur la question de la pollution dans la métropole de Lyon, quelques jours avant le vote sur la création de la Zone de Faibles Emissions, le 28 janvier. Ce vote doit instaurer un périmètre interdit aux véhicules professionnels les plus polluants, lire ici, mais pour les militants, ces mesures sont jugées "insuffisantes", "les élus se refusent à prendre des mesures fortes pour lutter contre cette catastrophe sanitaire".

Alternatiba/ANV Rhône soutenu par Greenpeace, La Ville à Vélo, le collectif VALVE, le Collectif contre la pollution – Ecole Michel Servet, les organisateurs des marches pour le climat et la Coalition Climat Rhône, demande désormais aux élus de la métropole de Lyon l'interdiction des véhicules diesel des particuliers dans la ZFE à partir de 2024, et essence dès 2028, ainsi que la mise en place d'une journée sans voiture tous les mois et la publication des chiffres des mesures de la pollution réalisées dans les écoles de la métropole.