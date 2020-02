Lyon : des fumeurs recherchés pour une étude sur la cigarette électronique

Cette recherche scientifique vise à évaluer l'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique.

L’unité d’addictologie du centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc cherche de nouveaux volontaires, pour participer à une étude sur l’efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Cette enquête ECSMOKE, lancée fin 2018 à l’échelle nationale et coordonnée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, vise à évaluer l’efficacité de la cigarette électronique, comme aide à l’arrêt du tabac, au regard du médicament de référence dans le domaine : la varénicline. En tout, 10 établissements de santé français participent à cette enquête, dont le centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc.

En tout 650 personnes seront nécessaires pour les 4 ans d'enquête. “Ces volontaires seront accompagnés gratuitement pendant 6 mois par des médecins tabacologues. Ils bénéficieront d’un suivi personnalisé, de conseils d’aide à l’arrêt du tabac, et recevront un kit composé d’une cigarette électronique et des liquides nécessaires (avec ou sans nicotine), mais également de comprimés (médicament de référence d’aide au sevrage tabagique ou placebo) à prendre tous les jours”, écrit l'hôpital dans un communiqué.

Les volontaires seront répartis de manière aléatoire en trois groupes : “Groupe placebo”, “Groupe nicotine” et “Groupe contrôle / varénicline”. Pour être éligible, il faut : “Fumer au moins 10 cigarettes par jour, depuis un an minimum”, “être âgé de 18 ans à 70 ans” et “être motivé(e) pour arrêter de fumer”.

Renseignements et inscription : 04 78 61 88 68 ou addictologie@chsjsl.fr